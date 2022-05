Livre d’art : Papiers peints, Poésie des murs

Fort de son succès, le papier peint se permet aujourd’hui toutes les folies ! Sans oublier ses vertus décoratives, il est réactif à la chaleur, phosphorescent ou devient grille de jeu géante. A découvrir absolument dans ce livre collectif intitulé « Papiers peints, poésie des murs »!

Un jeu de « mots mêlés » grandeur nature pour ce papier peint



Pour les adeptes de mots mêlés, sachez qu’il est désormais possible de profiter de son passe-temps favori sans avoir à aller chez le marchand de journaux. En effet, le papier peint Mots Mêlés, comme son nom l’indique, propose une grille de jeu en format XXL. A coller dans les pièces stratégiques de la maison !

Gamme Mots Mêlés de Lutèce, 5.5 Designers. 12 € le rouleau (10 x 0,53 m).

Un labyrinthe sans fin pour esprit aventurier en papier peint

Parfait pour se vider la tête pendant les interminables révisions avant les examens, ou idéal pour passer ses nerfs, le papier peint Labyrinthe est un jeu sans fin que l’on peut commencer et arrêter quand on veut. Au final, un résultat déco rigolo, auquel tout le monde peut participer.

Gamme Labyrinthe de Lutèce, 5.5 Designers. 12 € le rouleau (10 x 0,53 m),

Un décor phosphorescent quand la nuit tombe

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’esprit de fête à la maison ou qui n’aiment tout simplement pas dormir dans l’obscurité totale, le papier peint phosphorescent relève le défi d’être déco et astucieux à la fois. On se demande pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt.

Papiers peints, Poésie des mur, collectif, Editeur : Bibliotheque Des Arts, 2010