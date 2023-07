LIVRE – Une piscine réussie, de Franck Schmitt

le bassin de baignade naturel – ou biologique – surfe aujourd’hui sur la vague du développement durable. Le principe ? Tout comme une rivière ou un lac de montagne, il fonctionne sans aucun produit chimique, ce sont les plantes aquatiques qui filtrent et purifient son eau. Découverte.

Une « vision de la vie »

Les piscines naturelles sont donc en plein boom en France. Pourtant elles ne datent par d’hier. Apparues en Autriche il y a 25 ans, elles ont déferlé sur l’Allemagne et la Suisse avant de débarquer chez nous. C’est carrément une « vision de la vie » explique Franck Brets Smith responsable d’une entreprise de terrassement de piscine à Perpignan : « posséder ce type de bassins, c’est faire confiance à la nature, à la vie, sentir que le milieu naturel nous est bénéfique ».

En effet, les piscines naturelles ou vivantes ne représentent pas un lieu uniquement dédié au baigneur, mais elles sont aussi le rendez-vous des grenouilles, des poissons… Les canards passent aussi par là, le héron, à l’occasion… « Cela ressemble à un lac de montagne et la baignade est plus agréable que dans un bassin classique : le bruit de l’eau participe à une ambiance zen, par exemple ». C’est aussi cela, une piscine naturelle : authenticité et relation fusionnelle avec la nature. Bref, un petit coin perso de paradis…

Combien coûte une piscine naturelle ?

Si le coût d’entretien est plus faible que celui d’une piscine classique, l’installation, elle, vous reviendra plus cher (à partir de 800 €/m2, terrassement et mise en eau inclus). Un piscine écologique nécessite, en effet, une surface plus grande pour réaliser l’ensemble des aménagements (soit un minimum de 25m2). Et aux matériaux de construction s’ajoutent les plantes aquatiques, les cascades ou fontaines, les zones décoratives… A adapter en fonction de votre budget.

Quelques idées reçues

– « Impossible d’aménager un bassin naturel à la place d’une piscine classique. » Pour offrir une seconde jeunesse à une piscine traditionnelle vieillissante, les solutions écologiques ne manquent pas : il est possible de l’équiper d’un bassin de régénération, de la restaurer en la convertissant au naturel, de la supprimer en réutilisant son emplacement, etc.

– « Sans chlore, c’est le marais assuré ! » Si un bassin écologique nécessite, au départ, plusieurs mois pour se stabiliser, une fois cet équilibre atteint – et entretenu -, il perdure. Société pionnière dans le secteur, Biotop propose également cette année une nouveauté, la « Biotop Pool », un bassin écologique unique, équipé d’un filtre biologique dissimulé sous le solarium. Le résultat : une piscine sans zone de régénération, à l’eau transparente… plus vraie que nature.

