Seul le silence – R.J. Ellory

Une fois le livre définitivement refermé, j’ai mis un certain temps à digérer la puissance des mots et de l’histoire. Ellory nous promène au cœur des ténèbres pour nous offrir soudain un rayon de soleil d’une telle luminosité qu’il est douloureux. Il nous balade au propre comme au figuré. Les hypothèses fusent telles des boules de loto qui se cognent les unes contre les autres. Un numéro sort mais est-ce le bon ?

Un suspense magistralement mené, une plume magnifique, un auteur qui s’inscrit dans la lignée de Truman Capote. Seul le silence n’est pas un polar mais un thriller sombre et obsédant. Le pire n’est pas, comme on pourrait le penser, dans les courtes descriptions macabres mais bien dans l’ambiance pesante de ce village isolé. Tout simplement inoubliable.

Cela me trottait dans la tête depuis un petit moment : je ne pouvais concevoir ce blog sans parler d’un livre qui m’a fortement marquée, même si je l’ai lu il y a pratiquement un an de cela et qu’il est sorti en août 2008.

Non, impossible de ne pas faire figurer « Seul le silence » car il a été mon plus gros coup de coeur 2009 et j’y pense encore souvent, ^par exemple en découvrant Mauvaise étoile, de R. J. Ellory.

Je n’ai eu de cesse de le conseiller : dans les cercles de lecture, auprès d’amis bibliothécaires ou libraires, à mes proches également. Lorsque j’ai travaillé un peu en librairie l’hiver dernier, je l’ai vivement recommandé aux clients qui venaient chercher des idées pour Noël.

Car pour ce titre, je me sentais sûre de moi, sûre de sa qualité, sûre du plaisir de lecture que je promettais aux amateurs de romans policiers comme aux lecteurs de « littérature blanche ». Et je n’ai jamais eu de retour négatif.

Il faut dire que R. J. Ellory, dont c’était le premier roman traduit en français, a été touché par la grâce au moment de l’écriture de ce livre. Il a réussi très brillamment à conjuguer roman noir et exigence littéraire.

« Seul le silence », c’est un concentré d’émotions, un récit délicat et subtil, un personnage principal puissant, une atmosphère captivante aux charmes vénéneux. Imperceptiblement, la mélancolie vous gagne, insaisissable, faussement somnolente. Vous êtes cernés, vous êtes pris, vous êtes emportés…

Il fait partie de ces livres sensibles qui pour moi ont suspendu le temps, ont créé des parenthèses dans le cours ordinaire des choses, ont figé des secondes de lecture en purs moments d’intensité.

Pour ma part, la littérature, c’est avant tout l’émotion.

une interview (en anglais mais très intelligible) de R. J. Ellory à propos de « A quiet belief in angels » (titre original)

< Prix du roman noir Nouvel Obs-BibliObs du roman étranger 2009, Prix des Lecteurs du Livre de Poche – Le Choix des Libraires 2010

Seul le silence – R.J. Ellory, Le livre de poche, 601 pages, 2009